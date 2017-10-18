آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » عاجل., الرئيس الفرنسي: أخبطنا 13 عملية إرهابية في فرنسا منذ بداية العام

عاجل., الرئيس الفرنسي: أخبطنا 13 عملية إرهابية في فرنسا منذ بداية العام

Posted by on October 18, 2017 0 Comment

عاجل: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: الأمن أحبط 13 عملية إرهابية في فرنسا منذ بداية العام أخبار قد تهمكمصرع 13 شخصاً في أعمال شغب بسجن في المكسيكتقدم ماكرون ولوبان في الجولة الأولى في فرنسابرنامج احتفالات عيد مار شربل في بقاعكفرافارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com