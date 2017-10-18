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عاجل: انفجار في السويد بمدينة “هلسينجبورج” 

Posted by on October 18, 2017 0 Comment

أعلنت السلطات في السويد- الأربعاء 18 أكتوبر- وقوع انفجار في مدينة “هلسينجبورج” الجنوبية مما أسفر عن إحداث أضرار بالغة بأحد مراكز الشرطة. وقالت الشرطة السويدية- حسبما نقلت شبكة “يورونيوز” الأوروبية- إنه لم يصب أي شخص جراء هذا الانفجار الذي لم تعرف أسباب وقوعه بعد، مشيرة إلى أنها تقوم حاليا بعمليات تفتيش في مدينة “هلسينجبورج” إلا […] أقراء المزيد من المصدر

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