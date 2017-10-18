عاجل: وفاة الأمير مقرن بن عبدالعزيز شقيق الملك سلمان عن عمر يناهز 72 عاماً

الديوان الملكي: وفاة الأمير مقرن بن عبدالعزيز شقيق الملك سلمان عن عمر يناهز 72 عاماً. أعلن الديوان الملكي السعودي، عن وفاة الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. وتفصيلاً.. صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأربعاء الموافق 28 / 01 / […] أقراء المزيد من المصدر