أعلنت المذيعة التليفزيونية الروسية اللامعة كسينيا سوبشاك، اليوم الأربعاء 18 أكتوبر، اعتزامها خوض انتخابات الرئاسة الروسية التي تجرى في شهر مارس القادم. وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية أن كسينيا “35 عاما” هي ابنة عمدة مدينة سان بطرسبرج السابق ذي الميول الإصلاحية في أوائل تسعينيات القرن الماضي، حيث انضمت إلى المظاهرات المناهضة للكرملين عامي2011 و2012، […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » مذيعة تليفزيونية تعلن خوضها انتخابات الرئاسة الروسية القادمة
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