وزير المالية احال إلى مدير الشؤون العقارية شكاوى وردت بحق موظفين في أمانة السجل العقاري في الشمال

أحال وزير المالية علي حسن خليل إلى مدير عام الشؤون العقارية جورج معراوي عددا من الشكاوى وردت بحق موظفين في أمانة السجل العقاري في الشمال، بتهمة تلاعب بإفادات محتويات عقارية وبالمماطلة في تسجيل واستلام المعاملات في بعض قرى قضاءي المنية الضنية. كما أحال شكاوى مماثلة وردت من قرى في قضاء بنت جبيل. وطلب من معراوي […] أقراء المزيد من المصدر