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وزير المالية: نحن أمام موازنة متواضعة تم إنفاق أغلب بنودها لكن لا يمكن الإستمرار من دونها

Posted by on October 18, 2017 0 Comment

أكد وزير المالية العامة علي حسن خليل في كلمة خلال الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة أنه “إذا لم يكن هناك قطع حساب فهناك خلل دستوري”، لكنه أشار إلى أن “الخلل الأكبر هو عدم إقرار الموازنة، عندها نكون أمام واقع صعب جدا”. وشدد خليل على أنه “سيكون هناك محاسبة على الأخطاء”، مؤكدا أنه “لن يكون هناك تسوية […] أقراء المزيد من المصدر

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