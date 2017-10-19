إخماد الحريق داخل مستودع الأخشاب في مستيتا والحرج المجاور له بعد أربعة أيام من الجهود المضنية

بعد مرور أربعة أيام بنهاراتها ولياليها من العمل المتواصل تمكّن عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس الأربعاء (٢٠١٧/١٠/١٨) من إخماد الحريق الذي شبّ داخل مستودع حوّاط للأخشاب في مستيتا. النداء الأول كان يوم الأحد الماضي (٢٠١٧/١٠/١٥) في تمام الساعة ١٣:٥٥ عندما أفيد عن اندلاع النيران داخل مستودع حوّاط للأخشاب […] أقراء المزيد من المصدر