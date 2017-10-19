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إخماد الحريق داخل مستودع الأخشاب في مستيتا والحرج المجاور له بعد أربعة أيام من الجهود المضنية

Posted by on October 19, 2017 0 Comment

بعد مرور أربعة أيام بنهاراتها ولياليها من العمل المتواصل تمكّن عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس الأربعاء (٢٠١٧/١٠/١٨) من إخماد الحريق الذي شبّ داخل مستودع حوّاط للأخشاب في مستيتا. النداء الأول كان يوم الأحد الماضي (٢٠١٧/١٠/١٥) في تمام الساعة ١٣:٥٥ عندما أفيد عن اندلاع النيران داخل مستودع حوّاط للأخشاب […] أقراء المزيد من المصدر

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