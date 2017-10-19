الاتحاد العمالي: المراجعات أمام مجلس الشورى لابطال قرارارت تلزيم الفايبر أوبتك أتت انسجاما مع جدية وخطورة ما يحصل

أوضح الاتحاد العمالي العام في لبنان في بيان، “للرأي العام أن قراره مع نقابة مستخدمي أوجيرو بالتقدم بمراجعات أمام مجلس شورى الدولة لإبطال قرارات وزير الاتصالات بصدد تلزيم الفايبر أوبتك Fiber Optic لا سيما القرارين الرقم 365/1 تاريخ 11/5/2017 والرقم 395/1 تاريخ 13/6/2017 لكل من شركتي غلوبال داتا سرفسيز GDS وشركة ويفز Waves أتى انسجاما […] أقراء المزيد من المصدر