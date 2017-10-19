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الرياشي: بحثت وجريصاتي في المقابلة مع قاتل الرئيس الشهيد بشير الجميل وأخذ على عاتقه إجراء المقتضى

Posted by on October 19, 2017 0 Comment

بحث وزير الإعلام ملحم الرياشي مع وزير العدل سليم جريصاتي في المقابلة الخاصة التي نشرتها صحيفة “الأخبار” صباح اليوم، مع حبيب الشرتوني، وقال الوزير الرياشي: ” لقد تحدثت مع وزير العدل حول مقابلة “الأخبار” مع قاتل الرئيس الشهيد بشير الجميل، وهو أخذ على عاتقه إجراء المقتضى”. أخبار قد تهمكمباشر مباراة الشباب والباطن الجمعة 30-12-2016 دوري […] أقراء المزيد من المصدر

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