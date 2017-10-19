الرياشي: بحثت وجريصاتي في المقابلة مع قاتل الرئيس الشهيد بشير الجميل وأخذ على عاتقه إجراء المقتضى

بحث وزير الإعلام ملحم الرياشي مع وزير العدل سليم جريصاتي في المقابلة الخاصة التي نشرتها صحيفة “الأخبار” صباح اليوم، مع حبيب الشرتوني، وقال الوزير الرياشي: ” لقد تحدثت مع وزير العدل حول مقابلة “الأخبار” مع قاتل الرئيس الشهيد بشير الجميل، وهو أخذ على عاتقه إجراء المقتضى”. أخبار قد تهمكمباشر مباراة الشباب والباطن الجمعة 30-12-2016 دوري […] أقراء المزيد من المصدر