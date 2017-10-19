تاجر مجوهرات لبناني يحتال على زوجة موغابي

أطلقتْ غريس موغابي، زوجة رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، ملاحقات بحق رجل الأعمال اللبناني جمال أحمد بتهمة أنه لم يسلّمها خاتماً ماسياً سعره 1.35 مليون دولار كانت طلبتْه لذكرى زواجها، بحسب ما أفادت الصحافة المحلية. وأوردت صحيفة “ذي هيرالد»، التي تُعتبر الأهم في زيمبابوي، أن موغابي تطالب رجل الأعمال اللبناني المتواري “بـ 1.23 مليون […] أقراء المزيد من المصدر