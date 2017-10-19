A+ A- Printer Image “جدة النازية” إلى السجن بسبب “أكبر كذبة في التاريخ” أدانت محكمة ألمانية، سيدة تبلغ من العمر 88 عاما، بستة أشهر من السجن على إثر إدلائها بتصريح ينكر حدوث المحرقة اليهودية “الهولوكوست”. وبحسب ما نقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، فإن السيدة الألمانية أورسولا هافربيك، تلقب في الصحافة بجدة النازية، وهي معروفة بشكل كبير […] أقراء المزيد من المصدر