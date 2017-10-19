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جعجع: نظام الوصاية نفى ميشال عون واعتقلني

Posted by on October 19, 2017 0 Comment

أقامت القوات اللبنانية في استراليا مهرجانها الأول، برعاية رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع، في قاعة “لالمونتاج” في سيدني، بمشاركة عضو المجلس التشريعي دايفيد كلارك ممثلا رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم تيرنبل، رئيسة حكومة الولاية غلاديس برجلكيان، السفير اللبناني جورج بيطار غانم، النائب جايسن كلير ممثلا زعيم المعارضة الفيديرالية بيل شورتن، زعيم المعارضة […] أقراء المزيد من المصدر

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