جعجع: نظام الوصاية نفى ميشال عون واعتقلني

أقامت القوات اللبنانية في استراليا مهرجانها الأول، برعاية رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع، في قاعة “لالمونتاج” في سيدني، بمشاركة عضو المجلس التشريعي دايفيد كلارك ممثلا رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم تيرنبل، رئيسة حكومة الولاية غلاديس برجلكيان، السفير اللبناني جورج بيطار غانم، النائب جايسن كلير ممثلا زعيم المعارضة الفيديرالية بيل شورتن، زعيم المعارضة […] أقراء المزيد من المصدر