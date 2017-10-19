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خلاف بين شقيقين متخاصمين من نوع ظريف

Posted by on October 19, 2017 0 Comment

شاهد.. خلاف بين شقيقين متخاصمين من نوع ظريف#البيان_القارئ_دائما https://t.co/0c6f2mJjjL pic.twitter.com/Tk3n0IqD5a — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 18, 2017 نقل شقيقان متخاصمان في بيروت خصامهما إلى آفاق جديدة، فأصبحا يديران مطعمي فلافل متلاصقين ومتماثلين في كل شيء تقريبا، حيث يحملان ذات الاسم ويقدمان قائمة الطعام ذاتها لزبائنهما. والمطعمان في الأصل كانا واحدا، هو محل فلافل مصطفى صهيون، […] أقراء المزيد من المصدر

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