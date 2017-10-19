رئيس مجلس إدارة مدينة كميل شمعون الرياضية: المنشآت ليست لمذهب أو طائفة أو فئة سياسية معينة

أكد رئيس مجلس إدارة مدينة كميل شمعون الرياضية رياض الشيخة أن “المنشآت التي أعاد إعمارها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وعلى رأسها المدينة الرياضية، هي لكل المواطنين اللبنانيين من دون استثناء، وليست لمذهب أو لطائفة أو لفئة سياسية معينة”. وقال خلال استقباله وفودا من شخصيات وجمعيات اجتماعية وثقافية ورياضية بيروتية جاءت مستنكرة الاعتداء على منشآت المدينة: […] أقراء المزيد من المصدر