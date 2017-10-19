روسيا والحرب اللبنانية التالية: كيف يمكن أن تستفيد موسكو من صراع بين إسرائيل وحزب الله؟

ديمتري أدامسكي ترجمة: علاء الدين أبو زينة بينما استعادت القوات الموالية للحكومة السورية السيطرة على أجزاء كبيرة من سورية، شرع المخططون الإسرائيليون في التركيز من جديد على احتمال نشوب حرب أخرى مع حزب الله، مجموعة الميليشيا الشيعية المتشددة، والحليف الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد. وكانت الحرب الأخيرة التي جرت بين إسرائيل وحزب الله في العام […] أقراء المزيد من المصدر