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روسيا والحرب اللبنانية التالية: كيف يمكن أن تستفيد موسكو من صراع بين إسرائيل وحزب الله؟

Posted by on October 19, 2017 0 Comment

ديمتري أدامسكي ترجمة: علاء الدين أبو زينة بينما استعادت القوات الموالية للحكومة السورية السيطرة على أجزاء كبيرة من سورية، شرع المخططون الإسرائيليون في التركيز من جديد على احتمال نشوب حرب أخرى مع حزب الله، مجموعة الميليشيا الشيعية المتشددة، والحليف الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد. وكانت الحرب الأخيرة التي جرت بين إسرائيل وحزب الله في العام […] أقراء المزيد من المصدر

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