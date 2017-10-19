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عاجل: إنقلاب سيارة على جسر ⁧‫الرينغ‬⁩ باتجاه ⁧‫الاشرفية‬⁩ 

Posted by on October 19, 2017 0 Comment

‏انقلاب سيارة على جسر ⁧‫الرينغ‬⁩ باتجاه ⁧‫الاشرفية‬⁩ -الاضرار مادية و ⁧‫حركةًالمرور‬⁩ كثيفة في المحلة التحكم المروري أخبار قد تهمكعاجل 🔴 توقيف عصابة لسرقة الدراجات في البقاع وفاة شاب وشقيقته احتراقاً داخل سيارتهما في صور بعد عودتهما من المطار فيديو: اشكال وتضارب على خلفية حادث سيارة في سليم سلامعاجل 🔴 وفاة طفل غرقا ببركة مياه في حرار […] أقراء المزيد من المصدر

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