عاجل.. السبهان: كما قضي على داعش سيقضى على أخواتها

عاجل.. ثامر السبهان في تغريدة جديدة: قريباً.. الإرهاب وأهله إلى مصيرهم المحتوم كما قضي على داعش سيقضى على أخواتها باذن الله أخبار قد تهمكابراج اليوم السبت 12-8-2017 حظك اليوم السبت توقعات الابراج 12 اغسطس 2017 Abraj Alyawmحاصباني في عشاء بالبترون: سنبقى معا يدا بيد دون خوف.. سعد: نتعب ونزرع سويا كي نحصد سوياحظك اليوم الخميس […] أقراء المزيد من المصدر