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عاجل.. السبهان: كما قضي على داعش سيقضى على أخواتها

Posted by on October 19, 2017 0 Comment

عاجل.. ثامر السبهان في تغريدة جديدة: قريباً.. الإرهاب وأهله إلى مصيرهم المحتوم كما قضي على داعش سيقضى على أخواتها باذن الله أخبار قد تهمكابراج اليوم السبت 12-8-2017 حظك اليوم السبت توقعات الابراج 12 اغسطس 2017 Abraj Alyawmحاصباني في عشاء بالبترون: سنبقى معا يدا بيد دون خوف.. سعد: نتعب ونزرع سويا كي نحصد سوياحظك اليوم الخميس […] أقراء المزيد من المصدر

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