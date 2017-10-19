عاجل.. العثور على جثة رجل أعمال مصري يحمل الجنسية الأمريكية منذ قليل بعد اختفاءه لمدة 20 يوم في ظروف غامضة في الثالث من الشهر الجاري قامت سيدة تدعى “م م” بالإبلاغ عن اختفاء خالها “رجل أعمال” في ظروف غامضة، والمبلغة هي بنت شقيقة رجل الأعمال المتغيب والذي يبلغ من العمر 67 سنه، وجاء في البلاغ […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » عاجل.. العثور على جثة رجل أعمال مصري منذ قليل بعد اختفاء 20 يوم
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!