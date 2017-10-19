عاجل.. العثور على جثة رجل أعمال مصري منذ قليل بعد اختفاء 20 يوم 

عاجل.. العثور على جثة رجل أعمال مصري يحمل الجنسية الأمريكية منذ قليل بعد اختفاءه لمدة 20 يوم في ظروف غامضة في الثالث من الشهر الجاري قامت سيدة تدعى “م م” بالإبلاغ عن اختفاء خالها “رجل أعمال” في ظروف غامضة، والمبلغة هي بنت شقيقة رجل الأعمال المتغيب والذي يبلغ من العمر 67 سنه، وجاء في البلاغ […] أقراء المزيد من المصدر