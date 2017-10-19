آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » عاجل.. حكومة أربيل: 100 ألف كردي فروا من كركوك خلال 3 أيام

عاجل.. حكومة أربيل: 100 ألف كردي فروا من كركوك خلال 3 أيام

Posted by on October 19, 2017 0 Comment

عاجل.. حكومة أربيل: 100 ألف كردي فروا من كركوك خلال 3 أيام أخبار قد تهمكانفجار عدد من السيارات🔴 حريق ضخم في مجمع تجاري بموسكوعامل يعثر على 100 ألف دولار في تلفاز قديم .. ماذا فعل بها؟برنامج احتفالات عيد مار شربل في بقاعكفراﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﺎﻝ “ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎ ” .. ﺑﻌﺪ 100 ﻋﺎﻡسجن مضيفة طيران ابتزت […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com