آخر الأخبار
Home » تكنولوجيا » كيف تحصّن جهازك ضد “ثغرة” الواي فاي؟

كيف تحصّن جهازك ضد “ثغرة” الواي فاي؟

Posted by on October 19, 2017 0 Comment

سارعت شركات التكنولوجيا وخبراء أمن المعلومات لإصدار تعليمات وتحذيرات لمستخدمي الإنترنت عبر شبكات الـ”واي فاي”، بعد اكتشاف ثغرة أمنية في بروتوكول “WPA2” المسؤول عن حماية الشبكات. وتسمح الثغرة للقراصنة باختراق شبكات الإنترنت اللاسلكية، وسرقة بيانات حساسة من الأجهزة المتصلة بها، مما يجعل معلومات مثل أرقام البطاقات الائتمانية وكلمات السر والمحادثات ورسائل البريد الإلكتروني لعشرات الملايين […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com