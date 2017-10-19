كيف تحصّن جهازك ضد “ثغرة” الواي فاي؟

سارعت شركات التكنولوجيا وخبراء أمن المعلومات لإصدار تعليمات وتحذيرات لمستخدمي الإنترنت عبر شبكات الـ”واي فاي”، بعد اكتشاف ثغرة أمنية في بروتوكول “WPA2” المسؤول عن حماية الشبكات. وتسمح الثغرة للقراصنة باختراق شبكات الإنترنت اللاسلكية، وسرقة بيانات حساسة من الأجهزة المتصلة بها، مما يجعل معلومات مثل أرقام البطاقات الائتمانية وكلمات السر والمحادثات ورسائل البريد الإلكتروني لعشرات الملايين […] أقراء المزيد من المصدر