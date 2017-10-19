عقدت لجنة المتابعة المنبثقة عن “لقاء مدرسة سيدة الجمهور”، اجتماعا في المعهد الأنطوني – الحدت – بعبدا، في حضور اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت، اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل وتكتل لجان الأهل في مدارس المتن الخاصة وعدد من لجان الأهل، وناقش المجتمعون آخر التطورات على “صعيد تداعيات […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » لقاء مدرسة سيدة الجمهور: أي تعطيل للعام الدراسي سيواجه بتصعيد أشد وأعنف من لجان الاهل
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