آخر الأخبار
Home » لبنان » لقاء مدرسة سيدة الجمهور: أي تعطيل للعام الدراسي سيواجه بتصعيد أشد وأعنف من لجان الاهل

لقاء مدرسة سيدة الجمهور: أي تعطيل للعام الدراسي سيواجه بتصعيد أشد وأعنف من لجان الاهل

Posted by on October 19, 2017 0 Comment

عقدت لجنة المتابعة المنبثقة عن “لقاء مدرسة سيدة الجمهور”، اجتماعا في المعهد الأنطوني – الحدت – بعبدا، في حضور اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت، اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل وتكتل لجان الأهل في مدارس المتن الخاصة وعدد من لجان الأهل، وناقش المجتمعون آخر التطورات على “صعيد تداعيات […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com