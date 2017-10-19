نظم الفرع الثالث (مهندسي الكهرباء) في نقابة المهندسين في بيروت بالتعاون مع النادي العالمي KNX (Lebanon KNX UserClub)، ندوة عن “الأتمتة والتحكم”، ومعرضا عن آخر الابتكارات المتعلقة بنظم التحكم الحاسوبي والكهربائي للمباني، في مقر نقابة المهندسين في بيروت. رعى الندوة والمعرض رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب جاد تابت، وحضر الى تابت، امين سر مجلس نقابة […] أقراء المزيد من المصدر
Home » إقتصاد » ندوة لـ “نقابة المهندسين” عن الاتمتة والتحكم ومعرض عن النظم الجدية للتحكم الحاسوبي في المباني
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