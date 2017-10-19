وقفة تضامنية أمام ضريح الشهيد الحسن وتجمع في حديقة سمير قصير الحريري: رجل قرار عمل لحماية لبنان

نظم “تيار المستقبل”، عند الخامسة بعد ظهر اليوم، وقفة تضامنية في الذكرى الخامسة لاغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن ومرافقه أحمد صهيوني، أمام ضريحه في ساحة الشهداء – وسط بيروت، شارك فيها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي وعدد من نواب كتلة “المستقبل”، إضافة إلى نجل الشهيد وسام الحسن وعدد من […] أقراء المزيد من المصدر