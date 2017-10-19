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وقفة تضامنية أمام ضريح الشهيد الحسن وتجمع في حديقة سمير قصير الحريري: رجل قرار عمل لحماية لبنان

Posted by on October 19, 2017 0 Comment

نظم “تيار المستقبل”، عند الخامسة بعد ظهر اليوم، وقفة تضامنية في الذكرى الخامسة لاغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن ومرافقه أحمد صهيوني، أمام ضريحه في ساحة الشهداء – وسط بيروت، شارك فيها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي وعدد من نواب كتلة “المستقبل”، إضافة إلى نجل الشهيد وسام الحسن وعدد من […] أقراء المزيد من المصدر

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