‏عاجل‬⁩.. زلزال بقوة 5.6 د. يضرب سواحل ⁧‫اليابان‬⁩‏

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة بمقياس ريختر، ساحل اليابان الجنوبي، وفقا لما أعلنه مركز أرصاد البلاد. ووقع مركز الزلزال شمال شرق أوكيناوا وعلى عمق 10 كلم. ولم يحذر المركز من وقوع تسونامي. أخبار قد تهمكفرنسا تعتزم السماح للاجئين من الاردن بالدخول إليهالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتمصرع 13 […] أقراء المزيد من المصدر