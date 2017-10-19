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‏⁧‫عاجل‬⁩: اصابة شرطي اسرائيلي  بجروح بعد دهسه من قبل دراجة 

Posted by on October 19, 2017 0 Comment

‏⁧‫عاجل‬⁩.. الاعلام الاسرائيلي: اصابة شرطي بجروح طفيفة بعد دهسه من قبل دراجة نارية واعتقال سائق الدراجة ‏⁧‫‬⁩ أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتمصرع 13 شخصاً في أعمال شغب بسجن في المكسيكعاجل: تفكيك خلية تابعة ل”داعش” في موسكوعاجل: محاولة لاغتيال نتنياهو داخل مكتبهروسيا تطلق القناص الآلي لأول […] أقراء المزيد من المصدر

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