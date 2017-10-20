زار الرئيس العام للرهبانية “الانطونية المارونية” الاباتي مارون ابو جودة “المعهد الفني الانطوني” في الدكوانة يرافقه امين السر الخاص الاب طوني بو يمين. وكان في استقباله مدير المعهد الاب شربل بو عبود والهيئتان الادارية والتعليمية في المعهد. وجال ابو جودة على اقسام المعهد متفقدا العمل والتقنيات المتبعة. بو عبود ورحب بو عبود بالرئيس العام مشددا […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » أبو جوده زار المعهد الفني الأنطوني في الدكوانه: نأمل في أن يظل الابداع في لبنان رغم كل الظروف
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