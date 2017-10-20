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إصابة رضيع في حريق بمخيم للاجئين في الحيصة واحتراق 8 خيم والصليب الاحمر أغاث 13 عائلة

Posted by on October 20, 2017 0 Comment

افيد أن النيران التهمت بشكل مفاجىء، 8 خيم في مخيم “جوهر” لايواء النازحين السوريين في خراج بلدة الحيصة – سهل عكار، والذي يضم حوالي 120 خيمة. وقد ساهم تدخل سيارات الإطفاء التابعة للدفاع المدني في اطفاء النيران ومنع تمددها الى الخيم المجاورة. وأفيد بأن الرضيع عمر شحادة (3 أشهر) اصيب بحروق في انحاء جسده وهو […] أقراء المزيد من المصدر

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