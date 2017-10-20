إلقاء القبض على فراس طلاس وترحيله الى سوريا

وردت أنباء مساء اليوم عن قيام السلطات الامنية في دولة الامارات بإلقاء القبض على رجل الأعمال السوري فراس طلاس، إلى جانب شخص آخر يدعى أنس الرقوقي . وتضاربت الأنباء حول اعتقاله ، حيث قالت مصادر إن إدارة الأمن الوقائي في إمارة الشارقة ألقت القبض على نجل وزير الدفاع السابق فراس طلاس، متوقعة أن يكون الاحتجاز […] أقراء المزيد من المصدر