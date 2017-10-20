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إلقاء القبض على فراس طلاس وترحيله الى سوريا

Posted by on October 20, 2017 0 Comment

وردت أنباء مساء اليوم عن قيام السلطات الامنية في دولة الامارات بإلقاء القبض على رجل الأعمال السوري فراس طلاس، إلى جانب شخص آخر يدعى أنس الرقوقي . وتضاربت الأنباء حول اعتقاله ، حيث قالت مصادر إن إدارة الأمن الوقائي في إمارة الشارقة ألقت القبض على نجل وزير الدفاع السابق فراس طلاس، متوقعة أن يكون الاحتجاز […] أقراء المزيد من المصدر

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