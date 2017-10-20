وردت أنباء مساء اليوم عن قيام السلطات الامنية في دولة الامارات بإلقاء القبض على رجل الأعمال السوري فراس طلاس، إلى جانب شخص آخر يدعى أنس الرقوقي . وتضاربت الأنباء حول اعتقاله ، حيث قالت مصادر إن إدارة الأمن الوقائي في إمارة الشارقة ألقت القبض على نجل وزير الدفاع السابق فراس طلاس، متوقعة أن يكون الاحتجاز […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » إلقاء القبض على فراس طلاس وترحيله الى سوريا
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!