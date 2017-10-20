الراعي: السوريون والفلسطينيون باتوا عبئا على لبنان بل خطرا ديموغرافيا وإقتصاديا وسياسيا وثقافيا وأمنيا

إستهل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي زيارته الراعوية الى ابرشيتي مار مارون – بروكلين وسيدة لبنان – لوس انجلس المارونيتين في الولايات المتحدة الاميركية بزيارة ديترويت في ولاية ميشيغين، يرافقه المطران بولس صياح ومدير مكتب الاعلام والبروتوكول في الصرح البطريركي المحامي وليد غياض. وترأس الراعي الذبيحة الالهية في كنيسة مار مارون، عاونه فيها […] أقراء المزيد من المصدر