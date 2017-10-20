الرياشي: تعيينات تلفزيون لبنان لن تتم اليوم والرئيس الحريري وعد أن تكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة

قال وزير الاعلام ملحم الرياشي قبيل دخوله الى جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري: ان تعيينات تلفزيون لبنان لن تتم في جلسة اليوم وان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعد انت تكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة”. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن […] أقراء المزيد من المصدر