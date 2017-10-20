المشنوق: لا رغبة جدية لدى أي فريق لتأجيل الانتخابات وفرنسا مستمرة بدعم سياسة النأي بالنفس

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق “اجراء الانتخابات النيابية في موعدها “رغم الغبار السياسي الذي يدور حولها”، مشيرا في هذا الاطار الى ان “لا رغبة سياسية جدية عند أي فريق لتأجيلها”. وشدد على أن الموقف الرسمي للحكومة بالنسبة لعودة النازحين السوريين هي “العودة الآمنة حسب القوانين الدولية”. استقبل الوزير المشنوق في مكتبه السفير الفرنسي الجديد […] أقراء المزيد من المصدر