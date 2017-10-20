المكتب الاعلامي ل”ستريدا جعجع”: تعتذر من أبناء زغرتا وتحرص على العلاقات الطيبة مع المردة

– أصدر المكتب الاعلامي للنائبة ستريدا جعجع البيان الاتي: “بعد البلبلة الكبيرة التي أثارها فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تم تصويره خلال لقاء النائبة ستريدا جعجع مع رابطة آل طوق في سيدني أستراليا، حيث استعادت عن طريق الدعابة كلاما جاء على لسان والدها منذ أكثر من ثلاثين عاما، تود النائبة جعجع أن توضح أن […] أقراء المزيد من المصدر