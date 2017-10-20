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تجمع العلماء المسلمين: إقرار الموازنة من دون قطع الحساب مخالفة دستورية واضحة وحماية للمرتكبين

Posted by on October 20, 2017 0 Comment

رأت الهيئة الإدارية في “تجمع العلماء المسلمين” في بيان اثر اجتماعها الأسبوعي، أن “المنطقة تعيش هذه الأيام إرهاصات الساعات الأخيرة لسقوط داعش وانهيار المشروع الصهيوأميركي الهادف للقضاء على محور المقاومة الذي نجح في الصمود واستعادة المبادرة، وهو اليوم قاب قوسين أو أدنى من إعلان النصر النهائي في سوريا والعراق”. واعتبرت أن “هزيمة المشروع الصهيوأميركي هو […] أقراء المزيد من المصدر

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