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توقيف احد اخطر المطلوبين والرأس المدبر لعصابة سرقة السيارات من بيروت وجبل لبنان

Posted by on October 20, 2017 0 Comment

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي: في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، لملاحقة وتوقيف أخطر أفراد عصابات سرقة السيارات، وبعد أن كانت أوقفت الشعبة المذكورة في تواريخٍ سابقة، خمسة أشخاص اعترفوا بتشكيلهم عصابة يترأسها ويشغّلها المدعو: أ. أ. (مواليد عام 1974، لبناني). […] أقراء المزيد من المصدر

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