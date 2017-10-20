حرب: مجلس النواب أقر إعتمادا ب 30 مليار ليرة لطريق القديسين بفضل جهود نواب البترون وجبيل

صدر عن النائب بطرس حرب بيان في شأ، الاعتماد الذي أقر ل”طريق القديسين”، جاء فيه: “بنتيجة المساعي والجهود التي قام بها نواب قضاءي البترون وجبيل لتنفيذ ما يعرف ب”طريق القديسين”، أقر مجلس النواب صرف اعتماد قيمته 30 مليار ليرة لبنانية في إطار قانون برنامج لتنفيذ هذا الطريق في قانون موازنة 2017، بحيث تمت إضافة 10 […] أقراء المزيد من المصدر