عاجل: انقاذ مركب على متنه 32 شخصاً سوريا” بينهم نساء وأطفال في محلة أنفة

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الاتي: بتاريخه الساعة 15.00، رصدت القوات البحرية في عرض البحر مقابل مركز وجه الحجر في محلة أنفة وعلى مسافة 23 ميل خارج المياه الاقليمية اللبنانية مركباً على متنه 32 شخصاً سوريا” بينهم نساء وأطفال، عمدت حينها دورية من القوات البحرية الى اعتراض المركب الذي تبين أنه معطلاً، […] أقراء المزيد من المصدر