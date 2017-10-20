عاجل: عملية طعن في مركز تجاري تسفر عن جرح 8 أشخاص

عاجل.. الشرطة البولندية: عملية طعن في مركز تجاري تسفر عن جرح 8 أشخاص أخبار قد تهمكانفجار عدد من السيارات🔴 حريق ضخم في مجمع تجاري بموسكواطلاق راشانا لاند آرت فيستيفال الخميسحرب الاقوى في جرد البترون وفرص باسيل كبيرة بالنجاحلبنان استذكر ثورة 14 مارس بلا “ثوّارٍ» … افترقوا في “عزّ الصراع»فارس سعيد:دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة […] أقراء المزيد من المصدر
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