عاجل: 3 قتلى بانقلاب سيارة في لبايا

افيد عن انقلاب سيارة رباعية الدفع في بلدة لبايا في البقاع الغربي، ما ادى إلى وفاة ثلاثة أشخاص هم: عبد عقيل الجبلي وابنته رقية ونجلها الشاب محمد أحمد اسماعيل 20 سنة، وجرح نجلها الثاني علي عشر سنوات. وفي التفاصيل أنه وبينما كانت العائلة متوجهة لقطاف الزيتون انقلب الجيب باتجاه الوادي قبالة مرج الزهور بمسافة ثلاثمئة […] أقراء المزيد من المصدر