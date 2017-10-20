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عون في مجلس الوزراء: مصلحة لبنان هي الاساس في مقاربة موضوع النازحين ولن ننتظر الحل في سوريا

Posted by on October 20, 2017 0 Comment

استهل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسة مجلس الوزراء بالحديث عن “انجازي اقرار الموازنة العامة للعام 2017 للمرة الاولى منذ العام 2005، مشددا على ضرورة الاسراع في درس واقرار الموازنة العامة للعام 2018، اما الانجاز الثاني فهو صدور التشكيلات والمناقلات القضائية التي شملت ما يزيد على 532 قاضيا للمرة الاولى منذ 1999”. وقال ان “هذين […] أقراء المزيد من المصدر

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