قائد الجيش تفقد سير الاختبارات الطبية للتطوع: لن يسمح لأي جهة كانت باستخدام الوساطة أو التدخل

تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون، صباح اليوم، المستشفى العسكري المركزي في بدارو، حيث اطلع على سير الاختبارات الطبية للمرشحين للتطوع بصفة تلميذ ضابط في الكلية الحربية. ثم اجتمع برئيس الطبابة وأعضاء اللجنة الفاحصة والأطباء والكوادر الطبية المشرفة على سير الاختبارات وزودهم بالتوجيهات اللازمة. وقد أكد العماد عون أن وجوده اليوم في هذا المكان “هو […] أقراء المزيد من المصدر