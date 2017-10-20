لاسن في حلقة نقاش عن مشاركة الشباب في السياسة: نريد أن نراكم تحدثون التغيير ونتطلع إلى الاستماع إلى آرائكم

نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، بالشراكة مع المركز الثقافي البريطاني وACTED، حلقة نقاش تناولت مشاركة الشباب في السياسة بعنوان “#EU4YOUth – ماذا تعني السياسة لكم؟”، وهي واحدة من سلسلة حلقات تنظمها البعثة للشباب اللبناني لعرض تطلعاته وهمومه وأحلامه. شارك في الحلقة التي عقدت في antwork في الحمرا شابات وشبان من مختلف أنحاء لبنان لمناقشة […] أقراء المزيد من المصدر