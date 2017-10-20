أعلن الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية في بيان، “تقديرهم لما ورد في بيان رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الداعي إلى إنصاف كل من الأساتذة المستثنين من تفرغ عام 2014 وزملائهم المستحقين للتفرغ المستوفين الشروط الاكاديمية التي تخولهم ذلك”. وأثنوا ب”شدة على موقف الرابطة ورئيسها الدكتور محمد صميلي في دعمهم الكامل للأساتذة المتعاقدين في حقهم […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » متعاقدو اللبنانية أثنوا على موقف رابطة المتفرغين الداعي لإنصاف المستثنين من تفرغ 2014
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!