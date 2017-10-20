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‏عاجل: ‬⁩: ارتفاع القتلى إلى 30  إثر انفجار مسجد في كابل

Posted by on October 20, 2017 0 Comment

‏أسوشيتد برس: ⁧‫الداخلية الأفغانية‬⁩: ارتفاع عدد القتلى إلى 30 على الأقل إثر انفجار داخل مسجد بالعاصمة كابل أخبار قد تهمكتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءعاجل 🔴 عملية طعن في استراليا ومقتل سائح ألماني فيديو.. شرطي أمريكي يخاف من فأرﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﺲ ﻧﺪﺩ ﺑﺘﻘﺎﻋﺲ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻻﻧﺘﺨﺎﺏعامل يعثر على […] أقراء المزيد من المصدر

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