‏عاجل: ‬⁩: ارتفاع القتلى إلى 30  إثر انفجار مسجد في كابل

‏أسوشيتد برس: ⁧‫الداخلية الأفغانية‬⁩: ارتفاع عدد القتلى إلى 30 على الأقل إثر انفجار داخل مسجد بالعاصمة كابل أخبار قد تهمكتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءعاجل 🔴 عملية طعن في استراليا ومقتل سائح ألماني فيديو.. شرطي أمريكي يخاف من فأرﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﺲ ﻧﺪﺩ ﺑﺘﻘﺎﻋﺲ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻻﻧﺘﺨﺎﺏعامل يعثر على […] أقراء المزيد من المصدر