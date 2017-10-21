أبو فاعور: عون والتيار شركاؤنا في المصالحة وسنعتبر أننا أسأنا فهم وتفسير الكلام الذي سمعناه الأسبوع الماضي

افتتح ممثل رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط ممثلا بالنائب وائل أبو فاعور أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في راشيا، في حضور وزير المالية علي حسن خليل، باحتفال أقامته وزارة المالية والمديرية العامة للشؤون العقارية واتحاد بلديات جبل الشيخ وبلدية، برعاية جنبلاط. وشارك بالاحتفال، النواب: أنطوان سعد، زياد القادري، أمين وهبي وروبير غانم، النائب السابق […] أقراء المزيد من المصدر