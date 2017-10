Posted by admin on October 21, 2017

#عمر_صلاح بيغنّي مع صحابه لمصر اللي مات فداها … كان صديق لأخي وكلّ أصحابي وصوّر بالخليّه مع طارق … وكلّ الدنيي بتحبّه مو بس لإبتسامته الدائمه بل لأنّه بطل وعاش بطل ومات بطل #شهداء_مصر A post shared by Assala Nasri (@assala_official) on Oct 21, 2017 at 5:17am PDT نشرت الفنانة السورية أصالة مقطع فيديو قصير، […] أقراء المزيد من المصدر

