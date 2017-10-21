أعلنت الشرطة الألمانية، أن 8 أشخاص، أصيبوا بجروح طفيفة بعدما هاجمهم رجل بسكين بشكل عشوائى، صباح السبت، فى ميونخ، قبل أن يتم توقيفه، مستبعدة فرضية العمل الإرهابى. وقال مدير شرطة ميونخ، هوبرتوس اندريه، إن منفذ الهجوم يبلغ من العمر 33 عاما، وكان معروفا من قبل قوات الأمن لأعمال عنف وسرقات ارتكبها، مشيرا إلى أنه يعانى […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » ارتفاع عدد مصابى هجوم ميونخ إلى 8 أشخاص
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