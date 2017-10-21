اسماعيل سكرية وقع كتابه في بعلبك: اهم دور في لبنان هو للنائب الوطني الذي يعتني بالتخطيط المركزي

وقع رئيس الهيئة الوطنية الصحية والاجتماعية النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية كتابه “الصحة حق وكرامة”، في قاعة أوتيل بلميرا في بعلبك، في حضور النائب العميد الوليد سكرية، راعي أبرشية بعلبك للروم الملكيين الكاثوليك المطران الياس رحال، مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح، الأخت إلين حداد ممثلة راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، […] أقراء المزيد من المصدر