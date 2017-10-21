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افتتاح مهرجان قطاف الزيتون وانتاج الزيت في داربعشتار

Posted by on October 21, 2017 0 Comment

افتتحت “التعاونية الزراعية لتطوير انتاج الزيتون” في داربعشتار، المهرجان الثاني لقطاف الزيتون وانتاج الزيت، برعاية بلدية داربعشتار، وبالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدوليةUSAID/LIVCD، في حضور سفير البرازيل جورج القادري، سفيرة الأورغواي مارتا إينيس بيتزانيللي، رئيس بلدية داربعشتار المهندس اسحاق عبود، مدير قطاع زيت الزيتون في برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المهندس رولان عنداري، رئيس التعاونية […] أقراء المزيد من المصدر

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