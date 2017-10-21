اميركا: ترامب يعلن رفع السرية عن اغتيال كينيدي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تويتر، أنه ينوي” رفع السرية عن أجزاء واسعة من الملفات والوثائق، المصنفة سرية للغاية، والمتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي جون فيتجيرالد كينيدي في 1963. ورد ترامب بتغريدته على تويتر، على التقارير التي أكدت الجمعة، أنه سيمنع لأسباب أمنية نشر جزء من الوثائق المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي السابق، والتي من المنتظر […] أقراء المزيد من المصدر