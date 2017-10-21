توقعات ابراج اليوم الاحد 22-تشرين الاول-2017 برجك اليوم أعرف حظك ابراج اليوم الاحد 22-10-2017

حظك اليوم الأحد الموافق الثانى عشر من أكتوبر حيث يشهد اليوم أستمرار تواجد القمر فى برج العقرب المائى مما يجعل أستمرار فى حظوظ الكبيرة للأبراج المائية برج الحوت والسرطان والعقرب أيضا مازال عطارد القمر والمشترى فى برج العقرب والمريخ فى برج العذراء حتى الثانية والنصف مساء وبعد ذلك سيدخل المريخ برج الميزان ويتواجد أيضا […] أقراء المزيد من المصدر