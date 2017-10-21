حظك اليوم الأحد الموافق الثانى عشر من أكتوبر حيث يشهد اليوم أستمرار تواجد القمر فى برج العقرب المائى مما يجعل أستمرار فى حظوظ الكبيرة للأبراج المائية برج الحوت والسرطان والعقرب أيضا مازال عطارد القمر والمشترى فى برج العقرب والمريخ فى برج العذراء حتى الثانية والنصف مساء وبعد ذلك سيدخل المريخ برج الميزان ويتواجد أيضا […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أبراج » توقعات ابراج اليوم الاحد 22-تشرين الاول-2017 برجك اليوم أعرف حظك ابراج اليوم الاحد 22-10-2017
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